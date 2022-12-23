Тбилиси, 23 декабря, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В грузинском банке Bank of Georgia без объяснения причин закрыли счета десятков россиян. В организации не объясняют, с чем связано аннулирование счетов, но уточнили, что причиной стало не гражданство лиц, сообщил «Коммерсант». Закрытию также подверглись счета граждан Белоруссии.

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В банке объяснили неразглашение причин таких действий внутренней политикой организации. При этом открывать счета в этом банке россиянам и белорусам по-прежнему разрешено.

Экономист Георгий Хухашвили предполагает, что причиной такой политики BOG могло стать усиление позиций западных акционеров. Известно также, что грузинский банк ранее занимал жёсткую позицию по отношению к россиянам и даже требовал заполнять анкеты с вопросами об отношении к проведению спецоперации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, Bank of Georgia («Банк Грузии») ввёл требование для клиентов из России подписывать документ, осуждающий политику Москвы, в марте. Если гражданин России хочет открыть счёт в этом банке, то он должен письменно осудить операцию на Украине по защите Донбасса, а также действия российских солдат в августе 2008 года, когда они защитили от уничтожения грузинской армией жителей Южной Осетии.