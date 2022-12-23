Вашингтон, 23 декабря, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Во время визита в Вашингтон украинский лидер Владимир Зеленский на встречах с представителями власти и политиками США выражал уверенность в том, что Украина может взять верх над Россией в результате конфликта между странами. Ему не поверили, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями в среду для того, чтобы доказывать, что Украина способна одержать полную победу в войне. Должностные лица США в частном порядке говорят, что это крайне маловероятно», — говорится в материале издания.

Целью визита Зеленского в США в статье называют желание договориться о поддержке со стороны «скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».

СМИ также сообщает, что визит в США «выпросил» у американского лидера Джо Байдена сам Зеленский, несколько месяцев намекавший президенту на поездку. Но до последнего встреча не анонсировалась широко, и даже экипаж самолёта, доставлявший украинского лидера в Вашингтон, не был поставлен в известность о том, кто находится на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне Зеленский был 21-го и 22 декабря. В ходе его встречи с Байденом было заявлено, что Америка будет продолжать военную помощь Украине.