Краснодар, 23 декабря, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Краснодаре открылся первый в России арт-кластер для молодёжи с инвалидностью «ОККОЛО». Об этом 23 декабря рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время открытия центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

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В кластере будут работать трудовые мастерские и центр развития молодых талантливых людей с инвалидностью. В центре будут также оказывать помощь семьям с детьми-инвалидами.

«Он будет самым первым и будет распространять практику помощи дальше на десять пилотных регионов, которые появятся в 2023 году», — пояснила Мария Львова-Белова.

Кроме того, по словам детского омбудсмена, начала работу и служба «Дети в семье», которая будет работать над тем, чтобы малышей не было в «домах ребёнка», над поддержкой семей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает, что люди с инвалидностью способны добиться больших успехов. Об этом он заявил 2 декабря в ходе телемоста с волонтёрами общественных организаций и людьми с ограниченными возможностями по здоровью.