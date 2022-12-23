Тула, 23 декабря, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 декабря посетил Ситуационный центр Тульской области. С работой центра главу государства ознакомили губернатор региона Алексей Дюмин и директор комплекса Алексей Гордеев, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Алексей Дюмин на встрече с Владимиром Путиным

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В Ситуационный центр в режиме реального времени поступает информация по социально-экономической ситуации и безопасности области. В комплексе производится анализ данных — от планирования до контроля исполнения, что позволяет непрерывно управлять регионом и выстроить взаимодействие всех уровней власти. В итоге сокращается время реагирования на ситуации и запросы граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для повышения «эффективности и качества управленческих решений» предлагается сформировать ситуационный центр главы республики.