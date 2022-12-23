Москва, 23 декабря, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Решением правительства России расширен список министерств страны, которые будут получать электронную рассылку данных о населении. Теперь эта информация станет доступна Министерству обороны и ведомству, курирующему цифровое развития, связь и массовые коммуникации, сообщается на сайте правительства РФ.

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Новую информацию структуры начнут получать с 1 января 2023 года. Нововведения стали в том числе откликом на запрос Минобороны о необходимости проведения «цифровизации» военкоматов.

Ранее сведения о населении через интернет получали МВД, Министерство труда РФ, Федеральная налоговая служба, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать систему военкоматов. Потребность в этом была выявлена в ходе частичной мобилизации.