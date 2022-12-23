Чикаго, США, 23 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Более 1 млн жителей США остались без электроснабжения из-за мощных снегопадов, метели, местами дождей. Об этом сообщает портал poweroutage. us.

Iho.hu Снегопад

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Так, непогода с 21 по 23 декабря привела к отмене авиаперевозчиками более 5 тыс. рейсов. Больше всего пострадали аэропорты Чикаго и Денвера, Нью-Йорка и Детройта.

Нет света на юго-востоке США, от Флориды до Северной Каролины, на северо-востоке, в Новой Англии, в Техасе, Теннесси, Луизиане и в центральной части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье оказалось во власти мощного циклона — в некоторых районах выпало почти два метра снега. Без дорожного сообщения остаются населённые пункты в девяти муниципалитетах.