Москва, 23 декабря, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Тремя новыми фамилиями пополнился перечень иноагентов. В список также включены организации, сообщили в Министерстве юстиции России.

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Так, в реестре иноагентов теперь будут находиться некоммерческие организации «Роскомсвобода» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), Фонд борьбы с коррупцией Anti-Corruption Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организация «Феминистское антивоенное сопротивление» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и объединение «Спортивное ЛГБТ-сообщество» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Также в перечень попали журналисты — Андрей Колесников (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (шеф-редактор «Новой газеты»), Глеб Пьяных (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Анастасия Жвик (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (Meduza), а также руководитель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, были включены шесть человек, в том числе журналист Антон Долин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Тихон Дзядко главный редактор «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).