Тула, 23 декабря, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин 23 декабря в ходе расширенного совещания по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, которое проводилось в Туле, поручил обеспечить войска всем необходимым.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Важнейшая ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причём в требуемом объёме и нужного качества в короткие сроки», — обозначил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин рассчитывает, что гособоронзаказ на 2023 год будет выполнен на 100%, с таким заявлением он выступил на совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Туле 23 декабря.