Вашингтон, 23 декабря, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершается 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Проект из более 430 голосов получил большинство и был утверждён. Таким образом, нижней палатой Конгресса одобрен проект главного финансового документа страны объёмом почти 1,7 трлн долларов, в котором предполагается выделение Украине помощи почти в размере 45 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 год в 1,7 трлн долларов.