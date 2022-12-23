Москва, 23 декабря, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Вечером 23 декабря загорелся склад Всероссийского института лёгких сплавов в Москве, расположенный по адресу ул. Горбунова, 2. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

МЧС РФ Пожар

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По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар начался в 21:43 по московскому времени, площадь возгорания — около 600 кв. м.

Ситуацию усложняет то, что в ангаре находятся газовые баллоны. Сообщается о взрывах в здании и о быстром распространении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в подмосковных Химках горел торговый центр «Мега Химки». Здание было полностью уничтожено огнём.