Алатырь, Чувашия, 23 декабря, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В числе победителей всероссийского конкурса проектов благоустройства выбран проект, который предусматривает благоустройство исторической части чувашского города Алатырь с установкой памятника Ивану Грозному, сообщает республиканское министерство строительства, архитектуры и ЖКХ.

Клавдий Лебедев. Иван Грозный. 1904

Всего от Чувашии победителями стали три проекта, которые получат федеральное финансирование для их реализации.

Так, в городе Новочебоксарске благоустроят Ельниковскую рощу, в Шумерле приведут в порядок парк имени 50-летия Пионерской организации, в исторической части города Алатыря благоустроят площадь Революции, где по многочисленным просьбам жителей планируется установка памятника Ивану Грозному.

Сумма выигранных грантов превысила 276 млн рублей, из них 80,8 млн рублей получит Алатырь.

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