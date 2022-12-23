Москва, 23 декабря, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Фестиваль документальных фильмов о военной спецоперации России «aRTel. doc: Время героев» пройдет в Москве с 24 по 26 февраля, сообщили организаторы 23 декабря.

Министерство обороны России Уничтожение противника в ходе специальной военной операции

Фестиваль откроется спустя ровно год после начала СВО.

Зрители смогут увидеть фильмы о боях за Мариуполь, поездках на фронт поэтов и музыкантов, о работе медицинских бригад и военных корреспондентов, рассказали организаторы.