В Москве пройдёт фестиваль документальных фильмов об СВО
В Москве пройдёт фестиваль документальных фильмов о специальной военной операции
Москва, 23 декабря, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Фестиваль документальных фильмов о военной спецоперации России «aRTel. doc: Время героев» пройдет в Москве с 24 по 26 февраля, сообщили организаторы 23 декабря.
Министерство обороны России
Уничтожение противника в ходе специальной военной операции
Фестиваль откроется спустя ровно год после начала СВО.
Зрители смогут увидеть фильмы о боях за Мариуполь, поездках на фронт поэтов и музыкантов, о работе медицинских бригад и военных корреспондентов, рассказали организаторы.