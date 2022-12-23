Париж, 23 декабря, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе столкновений с представителями курдской общины в Париже, передает 23 декабря BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Французская полиция

Как сообщалось ранее, столкновения начались после того, как 69-летний гражданин Франции открыл стрельбу в окрестностях курдского культурного центра в столице Франции.

Погибли три человека. Стрелявший задержан, его мотивы устанавливаются. Ранее он уже задерживался за вооруженное нападение на центр мигрантов. В МВД Франции полагают, что преступник действовал в одиночку.

Некоторые из представителей курдской общины в свою очередь расценили атаку как результат деятельности спецслужб Турции. Волнения привели к столкновениям с полицией.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибших и назвал действия преступника «гнусной атакой на курдов».