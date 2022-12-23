Будапешт, 23 декабря, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Созданная в Венгрии многонациональная боевая группа НАТО достигла полной оперативной готовности, заявил 23 декабря министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его мнению, решение НАТО создать четыре дополнительные боевые группы для усиления восточного фланга стало одним из наиболее важных шагов с начала военной спецоперации России.

Отмечается, что по численности венгерские военные лидируют в данной боевой группе, следом идёт итальянский контингент. Также в группу входят военнослужащие из США, Турции, Хорватии и Черногории. Учения проходили на полигоне Баконь.

Подобные многонациональные боевые группы НАТО были созданы также в Болгарии, Словакии и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия при необходимости готова содействовать коллективной обороне блока НАТО. Германия предоставила свои войска для боевых групп НАТО в Словакии, а ВВС ФРГ помогают контролировать воздушное пространство над Эстонией и Польшей.

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