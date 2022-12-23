ВСУ в четвёртый раз за день обстреляли Донецк
Донецк, 23 декабря, 2022, 21:16 — ИА Регнум. ВСУ вечером 23 декабря совершили еще один обстрел Донецка, сообщили власти ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел Донецка
Был обстрелян Киевский район, ВСУ выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня.
Ранее вечером 23 декабря обстрелам также подверглись Куйбышевский и Киевский районы города.
Ранее 23 декабря офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что в последние дни интенсивность обстрелов центра Донецка снизилась.
22 декабря ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 64 раза, выпустив 197 единиц боеприпасов из «Градов», ствольной артиллерии и минометов. Трое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.