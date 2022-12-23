Москва, 23 декабря, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Стратегический ракетоносец Ту-160М будет сдан в эксплуатацию до конца 2022 года, заявил 23 декабря в эфире «России 24» глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Речь идет о глубоко модернизированном самолете, с новыми возможностями и функционалом, напомнил Слюсарь.

Параллельно ведутся работы по модернизации существующего парка Ту-160, отметил глава корпорации.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М.

19 декабря представители авиастроительной корпорации рассказали, что усовершенствованный ракетоносец совершил первый полет.