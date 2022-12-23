В Киеве остановлена работа всего электротранспорта
В Киеве из-за дефицита энергии остановлена работа электротранспорта
Киев, 23 декабря, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Киеве полностью остановлена работа электротранспорта, заявил 23 декабря мэр города Виталий Кличко.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Троллейбус
Причиной является дефицит энергии. Вместо трамваев и троллейбусов на маршруты выйдут автобусы.
Метрополитен при этом продолжает работу, добавил Кличко.
23 декабря в пресс-службе энергетической компании ДТЕК заявили, что в Киеве и области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
22 декабря в военно-гражданской администрации Киева заявили, что ситуация с энергоснабжением остается тяжелой, а главной проблемой является доставка энергии потребителям.