Киев, 23 декабря, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Киеве полностью остановлена работа электротранспорта, заявил 23 декабря мэр города Виталий Кличко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Причиной является дефицит энергии. Вместо трамваев и троллейбусов на маршруты выйдут автобусы.

Метрополитен при этом продолжает работу, добавил Кличко.

23 декабря в пресс-службе энергетической компании ДТЕК заявили, что в Киеве и области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

22 декабря в военно-гражданской администрации Киева заявили, что ситуация с энергоснабжением остается тяжелой, а главной проблемой является доставка энергии потребителям.