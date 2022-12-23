Брянск, 23 декабря, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз оценивает ущерб от обстрелов со стороны в 100 млн рублей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Правительство Брянской области Александр Богомаз

Всего в регионе от обстрелов ВСУ пострадали 288 домовладений и машин, полностью разрушены семь домов. Пятерым владельцам разрушенных домов возместили ущерб, ещё одно здание находится в процессе строительства. Также получил повреждения бесхозный дом на приграничной территории.

За всё время от обстрелов были ранены 18 человек, погибли четверо, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в Брянской области. В результате в Трубчевском районе оказались повреждены автомобиль и здание. Пострадавших не было.

Читайте также: В Брянской области обстрелом ВСУ разрушены железнодорожные пути