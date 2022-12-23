Москва, 23 декабря, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила Минздраву до 3 апреля 2023 года сформировать рабочую группу и разработать план по привлечению молодых граждан к здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивная площадка

Из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере следует, что план должен предусматривать проведение в соцсетях и средствах массовой информации кампании среди молодёжи по формированию негативного отношения к наркотикам и психотропным веществам, освещать негативных последствий от их употребления.

Также следует популяризировать здоровый образ жизни, стимулировать молодых россиян участвовать в мероприятиях по выявлению незаконного потребления наркотиков, организовывать их досуг, выстраивать коммуникацию с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости деликатных действий при работе с молодёжью.

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