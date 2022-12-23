Донецк, 23 декабря, 2022, 20:23 — ИА Регнум. ВСУ вечером 23 декабря обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра (155 мм).

Ранее 23 декабря офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что в последние дни интенсивность обстрелов центральных районов Донецка заметно снизилась.

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За минувшие сутки, 22 декабря, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 64 раза. Было выпущено 197 единиц боеприпасов из «Градов», ствольной артиллерии и минометов. Трое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.