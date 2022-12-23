Вашингтон, 23 декабря, 2022, 20:16 — ИА Регнум. В Москве рассчитывают «заморозить» ход военных действий в противостоянии с ВСУ, а потом атаковать снова, с таким предположением выступил 23 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

В своей публикации в Financial Times он отметил, что власти России не хотят настоящего перемирия и потому отказались от «мирных предложений» Киева, которые предполагали вывод войск.

Чем больше Запад будет поддерживать Киев и чем больше будет отправляться оружия для ВСУ, тем легче будет добиться «победы суверенного государства» на переговорах, убежден генсек НАТО.

Как сообщалось ранее, 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия хочет не затягивать, а завершить войну, которую начал Киев в 2014 году.

Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, Киеву предстоит вспомнить об этом, отметил президент.

Днем ранее, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что все цели, поставленные в рамках СВО, будут достигнуты.