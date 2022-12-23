Париж, 23 декабря, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Конфликт курдов с сотрудниками правоохранительных органов в Париже усилился, полицейские применили шумовые гранаты. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости.

ru.torange.biz Стрельба

По информации журналистов, ранее в 10-м округе Парижа у места стрельбы, в результате которой погибли представители курдской общины, полиция выставила оцепление. На этом месте собрались несколько десятков курдов, которые обвинили в произошедшем Турцию. К месту происшествия были стянуты усиленные наряды полиции.

Отмечается, что позже стихийный митинг курдов перерос в конфликт с полицейскими, которые применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Демонстранты начали устраивать беспорядки, поджигать мусор, кидать в полицейских бутылки и камни. В свою очередь, полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты, и сейчас столкновения лишь усиливаются.

По информации СМИ, на улице в 10-м округе Парижа 69-летний подозреваемый открыл стрельбу и был задержан. По предварительным данным, в результате трое человек получили не совместимые с жизнью травмы, дав человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело.