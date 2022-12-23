Саратов, 23 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Правительство Саратовской области назвало некорректным поведение чиновников регионального министерства цифрового развития и связи, попавших на видео в ресторане. Об этом заявила начальник пресс-службы губернатора Диана Бурлаченко.

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Ранее один из саратовских ресторанов опубликовал в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео, на котором видно, как посетители весело проводят время. По данным местных СМИ, на камеру попали сотрудники министерства цифрового развития и связи региона, которые якобы проводили в ресторане корпоратив. На фоне внимания со стороны СМИ ресторан удалил спорное видео.

В комментарии РИА Новости Бурлаченко, опираясь на информацию руководства министерства, сообщила, что никаких корпоративных мероприятий не проводилось и не планируется. Она отметила, что на видео удалось идентифицировать несколько человек, похожих на сотрудников ведомства.

«По их словам, они посещали заведение в нерабочее время. Вместе с тем мы считаем подобное поведение со стороны госслужащих некорректным. Когда наши земляки защищают интересы нашего государства и нашу безопасность, считаем правильным отказаться от увеселительных мероприятий и все праздники отмечать в домашней обстановке с родными», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что жители Саратовской области, принявшие участие в опросе по формату новогодних празднований, также выступили за отказ от салютов и торжеств с сохранением новогодних ёлок для детей.

«Полностью солидарны с земляками и считаем, что госслужащие — первые, кто должен показать пример», — подчеркнула Бурлаченко.