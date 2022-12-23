Все школы Калининграда временно переведут на дистанционное обучение
Все школы Калининграда переводятся на дистанционное обучение из-за гриппа
Калининград, 23 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Все школы Калининграда с 26 декабря переведут на дистанционное обучение, сообщили в городской администрации 23 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дистанционное обучение
Причиной является заметный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.
В течение недели, до начала зимних каникул, школьники будут заниматься удаленно.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ каникулы начнутся досрочно, 26 декабря.
Аналогичное решение ранее было принято и властями Ленинградской области.