Калининград, 23 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Все школы Калининграда с 26 декабря переведут на дистанционное обучение, сообщили в городской администрации 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Причиной является заметный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.

В течение недели, до начала зимних каникул, школьники будут заниматься удаленно.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ каникулы начнутся досрочно, 26 декабря.

Аналогичное решение ранее было принято и властями Ленинградской области.