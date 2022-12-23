В Париже усилились столкновения между курдами и полицией
В Париже после убийства трёх человек произошли столкновения между курдами и полицией
Париж, 23 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Серия столкновений между сотрудниками французской полиции и представителями курдской общины произошла 23 декабря в Париже, передают местные СМИ.
(сс) Randy Colas
Французская полиция
Поводом к беспорядкам стало стрельба у курдского культурного центра столицы Франции, которая произошла ранее 23 декабря. Трое человек погибли. Стрелявший задержан.
Представители курдов полагают, что акция была спланированной и что ее организовали спецслужбы Турции. В МВД Франции, в свою очередь, заявили, что стрелявший действовал в одиночку.