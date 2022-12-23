Париж, 23 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Серия столкновений между сотрудниками французской полиции и представителями курдской общины произошла 23 декабря в Париже, передают местные СМИ.

(сс) Randy Colas Французская полиция

Поводом к беспорядкам стало стрельба у курдского культурного центра столицы Франции, которая произошла ранее 23 декабря. Трое человек погибли. Стрелявший задержан.

Представители курдов полагают, что акция была спланированной и что ее организовали спецслужбы Турции. В МВД Франции, в свою очередь, заявили, что стрелявший действовал в одиночку.