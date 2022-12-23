Москва, 23 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Казаки сводной добровольческой бригады «Дон» сорвали высадку украинских диверсантов на западе Херсонской области, на Кинбурнской косе. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на офицера с позывным Пума.

Юлиуш Коссак. Донские казаки. 1877

«Недавно предотвратили две высадки диверсионно-разведывательных групп — это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они, украинские войска, чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя «топорами», я имею в виду два орудия «американская гаубица M777», — сообщил военнослужащий.

В ответ российские военные, по словам казака, применяют по позициям ВСУ РСЗО «Град», а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

Отметим, в состав сводной казачьей бригады «Дон» входят добровольческий казачий отряд Всевеликого войска Донского; отряд «Терек» (БАРС 24) Терского войскового казачьего общества; отряд «Дон им. Архистратига Михаила (БАРС 21) Союза казаков-воинов России и Зарубежья.