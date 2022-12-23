Москва, 23 декабря, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 23 декабря в своем телеграм-канале видео боевого слаживания российских и белорусских военных, проходящего на полигоне Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

На кадрах видно, как на полигоне Брестский гранатомётчики, снайперы и танкисты отрабатывают элементы тактической, огневой подготовки.

В министерстве добавили, что военнослужащие также отрабатывают элементы медицинской и инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности.

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«Мотострелки и танковые экипажи России и Белоруссии действуют в боевой связке. Это вырабатывает у бойцов чувство уверенности на поле боя как в себе, так и в товарищах. А значит в разы повышается продуктивность выполнения поставленных боевых задач», — сообщили в министерстве.