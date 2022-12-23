Пекин, 23 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Вашингтон не хочет видеть прекращения конфликта на Украине, поскольку финансово в этом заинтересован. Об этом 23 декабря заявил газете South China Morning Post новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

По его словам, необходимо остановить конфликт, добиться прекращения огня, чтобы спасти жизни людей.

«И мы поддержим все усилия в этом отношении. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных государствах не хотят прекращения вражды. И мы не думаем, что это правильно», — сообщил Фу Цун.

Дипломат ответил на уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он, что Вашингтон не желает прекращать конфликт на Украине.

«Это наша оценка», — приводит издание его слова.

Посол КНР в Евросоюзе добавил, что знает о том, что некоторые люди наживаются на этом конфликте, продавая вооружение.

«Что касается побочных эффектов, мы знаем, кто выигрывает от энергетического кризиса, который пережили европейские страны», — сообщил дипломат.

Он также отметил, что спецоперация поставила руководство Китая в очень сложное положение, сильно обострив отношения с европейскими странами.

«И Россия, и Украина — хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции», — добавил он.