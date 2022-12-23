Москва, 23 декабря, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, направлено в московский суд, сообщает Генеральная прокуратура России.

Ysia.ru Прокуратура

Согласно опубликованным данным, гражданин Колумбии Хиральдо Сарая обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с марта по апрель организованная группа, в которую входил Сарая, занимались массовой рассылкой фейков о действиях российской армии.

Представители правоохранительных органов предполагают, что гражданин Колумбии самостоятельно приобрел телефоны и SIM-карты, настроил программное обеспечение, позволяющее управлять аппаратами удаленно и осуществлять массовую рассылку сообщений. После чего, снабдив устройства внешними источниками питания, разместил телефоны в торговом центре Войковского района и поддерживал их работоспособность, пополняя баланс абонентских номеров.

В прокуратуре полагают, что два других участника дела Брисеньо Медоса и Рамирез Салазар, объявленные в розыск, занимались переводом средств, используемых для обеспечения расходов, связанных с преступлением. Кроме того, Мендоса передавал Сараю инструкции по обеспечению условий совершения преступления и получал от него отчеты о проделанной работе.

Правоохранители отмечают, что злоумышленники рассылали российским абонентам ложную информацию о якобы убийствах мирного населения Украины российскими военнослужащими, а также о пополнении штатной численности войск резервистами, призывниками, иностранцами и школьниками.

«Установлено, что данная преступная деятельность осуществлялась в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию», — уточняется в релизе.

Напомним, что в начале декабря Следственный комитет России вышел на след группировки, распространявшей информацию о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы США в 2020 году.

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