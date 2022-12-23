Азербайджан, 8 января, 2010, 15:58 — ИА Регнум. Футболист бакинского клуба "Интер" и сборной Азербайджана по футболу Махир Шукюров продолжит карьеру в "Анжи". В ближайшие дни он отправится в Россию и подпишет официальный контракт.

"До конца недели должен встретиться с руководством клуба, - сказал Шукюров в интервью Azerisport. - Подпишем двухлетний контракт. После этого мне сообщат, когда должен начать тренировки. Конечно, были и другие варианты, но самым оптимальным стал махачкалинский. Махачкала находится недалеко от Баку, я смогу наведываться домой чаще, чем если бы переехал в другой город".