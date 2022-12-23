Москва, 23 декабря, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова поручила Минпромторгу и Минздраву России проработать вопрос о запрете продажи детям энергетических напитков. Об этом 23 декабря указано в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

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Так, сотрудникам Минпромторга и Минздрава России поручено проработать вопрос о введении запрета на реализацию детям тонизирующих и энергетических напитков.

В документе также указано, что кроме этого необходимо проработать вопрос размещения на таре вышеуказанных напитков соответствующей маркировки и проработать предложение об ограничении максимального объема тары этих напитков (не более 0,5 литров).

Вице-премьер поручила сформировать рабочую группу, которая должна будет разработать дорожную карту по формированию у молодежи приверженности здоровому образу жизни.

В протоколе указано, что Минспорту, Минцифры, Минкультуры и Росмолодежи России рекомендуется в ходе трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать рекламные ролики, которые бы мотивировали молодых людей к ведению здорового образа жизни, а также осознанному отказу от употребления наркотических средств.