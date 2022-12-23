Тамбов, 23 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным законодательно запретили розничную продажу алкоголя в торговых точках площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий проект поправок в закон «Об отдельных вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тамбовской области» был принят на заседании регионального парламента. Законопроект был внесён в областную думу главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Депутаты поддержали поправки.

Нет алкоголю!

В 2020 году федеральным законодательством были установлены дополнительные требования к розничной продаже алкогольной продукции в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях: продажа алкоголя допускается лишь в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.

«Регионам предоставлено право самостоятельно законодательно увеличивать размер площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания. Этим правом мы воспользовались и установили запрет на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и имеющих зал обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров», — прокомментировал решение парламента председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Он отметил, что анализ работы таких торговых точек показал, что круглосуточная продажа алкоголя в жилых домах осуществляется объектами общественного питания, имеющими маленькие залы обслуживания — так называемыми «наливайками».

«Работа таких «наливаек» мешает жителям многоквартирных домов, мешает их отдыху, демонстрирует негативный пример подрастающему поколению, нарушает общественное спокойствие. От жителей поступают жалобы на нарушение порядка, поэтому мы приняли такие ограничительные меры», — сказал Евгений Матушкин.