Москва, 23 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы приговорил к тюремному заключению обвиняемых в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом 23 декабря сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Алексей Трясников приговорён к 12 годам лишения свободы, Виталий Джура получил девять лет. В отношении третьего участника Михаила Дёмкина суд прекратил дело в связи с его смертью в 2014 году.

Представитель Руссо Андрей Алешкин заявил гражданский иск на сумму 5 млн рублей в качестве морального вреда, а также 1 млн в качестве материального ущерба.

Суд частично удовлетворил этот иск и взыскал в пользу Руссо 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.