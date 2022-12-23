Тамбов, 23 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Бокинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Покрово-Пригородного сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с городским округом — город Тамбов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области». С 1 января 2023 года поселок Строитель, село Бокино, деревня Лужки, поселок Тригуляй, деревня Перикса, село Покрово-Пригородное войдут в состав городского округа Тамбов в качестве сельских населенных пунктов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

«Объединение сельских поселений, непосредственно примыкающих к областному центру, позволит комплексно решать вопросы строительства жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения стабильного и качественного водоснабжения, создания новых общественных пространств и объектов благоустройства, — считает председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. — Границы между преобразуемыми поселениями и городом Тамбовом являются символическими. Большая часть жителей сельсоветов работают, учатся, отдыхают, получают различные виды услуг на территории города».

Он отметил, что жители города имеют домовладения и дачные участки на территории поселений, работают в промышленной зоне поселка Строитель. Многоквартирные дома села Бокино интегрированы с инженерной инфраструктурой поселка Строитель, в свою очередь более двух третей жителей села Покрово-Пригородное являются потребителями водоснабжения и подключены к сетям, обслуживаемым АО «РКС-Тамбов».

По словам Евгения Матушкина, инициатива объединения муниципальных образований обусловлена как историческими традициями, так и стремлением к повышению качества и доступности муниципальных услуг. «Объединение поселений и города позволит повысить качество пассажирских перевозок, расширить транспортную сеть на территории населенных пунктов поселений, оптимизировать маршруты, обеспечить единую тарифную политику», — пояснил Евгений Матушкин.

Председатель Тамбовской областной думы уверен, что преобразование позволит повысить эффективность исполнения возложенных на органы местного самоуправления полномочий за счет возможности привлечения высококвалифицированных кадров, аккумулирования финансов для решения единых инфраструктурных задач, экономии бюджетных средств. Укрупнение муниципальных образований позволит исключить дублирование функций, объединит учет доходов, значительно сократит количество предоставляемой отчетности и документооборот.