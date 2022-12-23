Москва, 23 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 23 декабря открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Глава столицы поздравил с новым объектом и рассказал о проделанной работе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Спортивный горнолыжный комплекс «Воробьевы горы», в основном, завершен, огромная работа по укреплению склонов, изыскания, которые здесь прошли, инженерная работа, многолетняя работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны — два трамплина, третий еще достраивается. И для детей специальная трасса, и для сноубордистов, и для лыжников», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, в ближайшее время в комплексе будет возможно проводить соревнования. Он выразил мнение, что горнолыжный комплекс на Воробьевых горах станет одним из популярных мест столицы.

Собянин также рассказал об открытии исторической эскалаторной галереи, которая была закрыта почти 40 лет, добавив, что проезд будет бесплатным.

Напомним, что решение о восстановлении галереи было принято в 2020 году, а в октябре 2022 года было анонсировано её открытие.

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