Москва, 23 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Эли Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова победил в своём первом бою в профессиональных смешанных единоборствах (MMA).

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

16-летний Кадыров одержал победу над Исламом Акбаровым на турнире лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) в Москве. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Секундантом Кадырова был шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который является бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Вместе с ним он готовился к поединку в Дубае.