* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 23 декабря, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Суд в Донецке продлил срок ареста 19 боевикам полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым было предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, признанной террористической. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах ДНР.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

По информации журналистов, Ворошиловский межрайонный суд города Донецка продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 19 обвиняемых боевиков. Их обвиняют в участии в деятельности организации, признанной террористической (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

Отмечается, что данная статья предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Уточняется, что 26 декабря суд намерен рассмотреть ходатайства о продлении ареста в отношении еще 15 обвиняемых.

«По сути, это первое продление меры пресечения азовцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках уже российского законодательства», — приводят журналисты слова собеседника.

Отмечается, что закон имеет обратную силу, если он улучшает положение обвиняемого. Именно поэтому фигурантам вменяется статья по Уголовному кодексу ДНР, поскольку по российскому УК им грозят более длительные сроки.

Напомним, что ранее срок ареста обвиняемым боевикам избирала и продлевала Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Согласно законодательству России, мера пресечения в отношении фигурантов избирает и продевает суд.