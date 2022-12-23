Вашингтон, 23 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Закон о военном бюджете США на 2023 финансовый год подписал президент страны Джо Байден. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон об оборонном бюджете на 2023 финансовый год», — сказано в документе.

Размер военного бюджета составил $858 млрд. Документ предполагает в том числе выделение не менее $800 млн на помощь киевскому режиму и $6 млрд на направленную против России инициативу по сдерживанию в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Конгресс США утвердил военный бюджет страны на 2023 финансовый год.

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