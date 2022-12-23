Магнитогорск, Челябинская область, 23 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Александр Дергачёв, Алекс Бродхёрст и Владимир Ткачёв. У «Амура» отличился форвард Сергей Дубакин.

На сегодняшний день «Авангард» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 52 очка. «Амур» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 40 очками.

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