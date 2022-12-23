Москва, 23 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Нейтральный статус российским спортсменам продлила на 2023 год Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег

«Нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены, желающие нейтральный получить, должны заполнить все документы по той же схеме, что и в 2022 году.

При этом процесс получения этого статуса будет продолжаться до тех пор, пока совет World Athletics не примет иного решения.

Напомним, членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение российской организации неоднократно продлевалось.