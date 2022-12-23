Москва, 23 декабря, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Решение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря. Об этом 22 декабря заявил президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Дюков

«Думаю, соберемся во вторник в формате видеоконференцсвязи. Примем окончательное решение», — сказал Дюков.

Напомним, 23 декабря состоялось заседание исполнительного комитета РФС, на котором рассматривался вопрос о выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переход в АФК. Исполком РФС отложил принятие решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дюков заявил, что АФК готова принять РФС в свой состав, если он выйдет из УЕФА.