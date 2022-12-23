Тула, 23 декабря, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал совершенствовать качество продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса с учетом боевого опыта. Об этом 23 декабря он заявил на совещании с руководителями оборонных предприятий.

Министерство обороны России Кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Путин заявил, что предприятиям оборонной промышленности нужно совершенствовать, значительно улучшать характеристики оснащения и вооружения российских военнослужащих, при этом важно учитывать боевой опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин рассчитывает, что гособоронзаказ на 2023 год будет выполнен на 100%.

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