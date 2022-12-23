Тула, 23 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что гособоронзаказ на 2023 год будет выполнен на 100%, с таким заявлением он выступил 23 декабря в ходе совещания с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Туле.

Дарья Драй ИА REGNUM Вооруженные силы России

Президент призвал учитывать полученный в ходе СВО боевой опыт и совершенствовать качественные характеристики продукции.

Боевые части вооруженных сил России должны быть обеспечены вооружением и снаряжением должного качяества и в полном объеме, подчеркнул Путин.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент заявил, что страна предоставляет и будет предоставлять армии все, что ей требуется.

Все задачи специальной военной операции будут достигнуты, сказал Владимир Путин 22 декабря журналистам.