Москва, 23 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Певец и депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Денис Майданов («Единая Россия») ответил властям Украины на приговор к 15 годам тюрьмы. Своё мнение он высказал 23 декабря в интервью РИА Новости.

Цитата из видео «Денис Майданов» Денис Майданов

Накануне суд Украины приговорил артиста к 15 годам тюрьмы в соответствии со статьей «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также конфисковал его имущество.

Майданов отметил, что «ничего нового» в обвинениях СБУ он не увидел, добавив, что «истерика и ненависть врагов — лучшее подтверждение правильности того, что мы делаем». Депутат подчеркнул, что новые санкции и обвинения являются формой высокого признания не только в России, но и за рубежом, а также сообщил о намерении продолжить работу по защите интересов страны.

По данным СБУ, в феврале Майданов поддержал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также проголосовал за подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.