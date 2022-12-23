Москва, 23 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Азиатская конфедерация футбола (АФК) готова принять Российский футбольный союз (РФС), если он выйдет из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 23 декабря заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Сборная России по футболу

«Мы с вами должны честно для себя формулировать то, как обстоят дела. На данный момент возвращение в европейские соревнования мы не видим», — сказал Дюков.

Он добавил, что у РФС есть возможность перейти в АФК и участвовать в международных турнирах.

По его словам, азиатская конфедерация готова принять российскую организацию. При этом никто не готов давать письменных гарантий, но готовы рассмотреть обращение.

Также он подчеркнул, что есть информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет возражать против перехода России в АФК, хотя формально этот вопрос не относится к компетенции ФИФА.