Москва, 23 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Получивший ранение глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что намерен вернуться в Донбасс. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Дело чести вернуться», — приводит агентство его слова.

Напомним, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен вечером 21 декабря во время обстрела Донецка киевскими боевиками. В настоящее время он находится в одной из больниц Ростова-на-Дону, его планируют транспортировать в Москву.

Читайте также: Рогозина не удаётся доставить в Москву после ранения в Донецке