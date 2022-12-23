Киев, 23 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Более 200 грузов с энергетическим оборудованием прибыло из Европы на Украину. Об этом 23 декабря сообщил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Kmu.gov.ua Денис Шмигаль

По его словам, из стран Европы на Украину поступило свыше 200 грузов с генераторами.

«Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов», — добавил он, заявив, что около 500 тысяч преимущественно маломощных генераторов были ввезены на Украину в 2022 году предпринимателям и жителями.

Он напомнил, что западные страны передают Украине большие генераторные установки, которые могут подпитывать важные объекты.

«Так строим непробиваемую энергетическую стену», — написал премьер-министр Украины.

Шмыгаль также сообщил, что на финансовую поддержку Украины в 2023 году может быть направлено до 32 млрд долларов, при этом от Евросоюза может поступить 18 млрд евро, также ожидаются поступления от США, ссуда Всемирного банка, и поддержка от Японии.

Он уточнил, что особые надежды киевский режим возлагает на сотрудничество с МВФ.

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