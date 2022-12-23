Брюссель, 23 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Принцип права вето в ЕС рано или поздно будет пересмотрен, заявил 23 декабря глава Евросовета Шарль Мишель.

European Parliament Шарль Мишель

По его словам, такая реформа должна быть подготовлена очень тщательно, но она необходима.

По действующим сейчас нормам, все основные решения страны ЕС могут принимать только единогласно, таким образом они вынуждены достигать консенсуса.

Ряд политиков призывают к отмене этого принципа и переходу на принятие решений большинством голосов по всем вопросам.