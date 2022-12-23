Тамбов, 23 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Бюджет Тамбовской области на 2023 год и плановый период 2024-25 годов приняли сегодня депутаты регионального заксобрания. Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, бюджет региона остается социально направленным.

Пресс-служба Тамбовской областной Думы Заседание Тамбовской областной Думы

«Основные параметры бюджета Тамбовской области на 2023 год составят: доходы — 61 млрд 749 млн рублей, расходы — 63 млрд 283 млн рублей, дефицит бюджета — 1 млрд 534 млн рублей. 65% расходов бюджета планируется направить на сферы образования, здравоохранения, на социальную поддержку населения, на софинансирование по национальным проектам, на оплату труда работникам бюджетной сферы», — отметил он. По словам Матушкина, бюджет Тамбовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на основе 26 государственных программ региона. 15,3 млрд рублей планируется направить на развитие сферы образования, 17,4 млрд рублей — на социальную поддержку граждан, 5,1 млрд рублей — на развитие сферы здравоохранения, 1,2 млрд рублей — на развитие сферы культуры. На реализацию национальных проектов предусмотрено 8,7 млрд рублей, что выше первоначально утвержденного на 2022 год на 1,2 млрд рублей. В проекте бюджета Тамбовской области на национальную экономику предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 13,3 млрд рублей, или 21,5% в общей сумме расходов бюджета Тамбовской области.

«Увеличиваются размеры целевых федеральных трансфертов на 2023 год на 6 млрд 216 млн рублей, — рассказал председатель Тамбовской областной думы. — Дополнительно 715 млн рублей выделяется на обеспечение комплексного развития сельских территорий, 258 млн — на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 358 млн рублей — на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 200 млн рублей — на жилищное строительство».

Общий объем федеральных безвозмездных поступлений в региональный бюджет составит 27,5 млрд рублей.