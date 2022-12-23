Киев, 23 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Одессе отказались от идеи переименовывать улицы в честь киевских карателей, которые были уничтожены Вооруженными силами России в ходе спецоперации. Об этом 23 декабря заявил член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич, сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По его мнению, спецоперация продлится долго, поэтому число ликвидированных киевских боевиков будет увеличиваться.

«Если сейчас мы начнем в их честь называть улицы, то в следующем году в городе могут появиться десятки, а может, сотни таких названий», — приводит издание слова Бабича.

Он добавил, что чиновники не смогут отказать родным и сослуживцам киевских боевиков, если они начнут писать соответствующие обращения.

По информации журналистов, в Одессе на Гагаринском проспекте около областной администрации намерены поставить один большой монумент с именами ликвидированных боевиков.

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