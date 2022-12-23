В Одессе отказались от идеи переименовывать улицы в честь киевских боевиков
Киев, 23 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Одессе отказались от идеи переименовывать улицы в честь киевских карателей, которые были уничтожены Вооруженными силами России в ходе спецоперации. Об этом 23 декабря заявил член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич, сообщает украинское издание «Страна».
По его мнению, спецоперация продлится долго, поэтому число ликвидированных киевских боевиков будет увеличиваться.
«Если сейчас мы начнем в их честь называть улицы, то в следующем году в городе могут появиться десятки, а может, сотни таких названий», — приводит издание слова Бабича.
Он добавил, что чиновники не смогут отказать родным и сослуживцам киевских боевиков, если они начнут писать соответствующие обращения.
По информации журналистов, в Одессе на Гагаринском проспекте около областной администрации намерены поставить один большой монумент с именами ликвидированных боевиков.
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